Pitch Gov aprova 25 novas iniciativas empreendedoras na Paraíba

Empreendedores de 25 startups participaram nesta segunda-feira (20) do Pitch Gov na agência do Sebrae/PB em Campina Grande. As empresas selecionadas trarão negócios inovadores para o setor público da Paraíba, que receberão as novas empresas para solucionar antigos problemas. As inscrições para este momento ocorreram em 15 dias e 47 projetos foram avaliados por uma banca de jurados formada pela instituição e Governo do Estado.

As 12 startups que foram premiadas são a Data Health Flow, Arandu Lab, RX Gestão Inteligente, Trêsbê Delas, Saúde Positiva, RBCC – Rede Brasileira de Cidades Criativas, Semear Sustentabilidade, PedPow, Elaborativa, B2B Comunicação Integrada Serviços Ltda, Drixy e LabToy. O prefeito atual da cidade de Cabaceiras, no cariri da Paraíba, Ricardo Aires, esteve presente no Pitch Gov e já contratou os serviços de uma das startups selecionadas, a Data Health.

O gestor do programa Governança Empreendedora do Sebrae/PB, Thiago Lucena, recepcionou os empreendedores com informações do setor de inovação e tecnologia. “Eu fico muito contente de estar aqui nesse momento, porque isso é uma materialização que impõe iniciativas que a gente já vem desenhando há alguns meses pelo Sebrae. Essa caminhada vai produzindo atos concretos e isso é uma forma de potencializar o conjunto de tendências, de percepções que a gente tem sobre o comportamento de mercado, sobre como a inovação vai ser ponto de atuação”, falou.

O programa Governança Empreendedora atua nas mais diferentes esferas da sociedade para habilitar algumas temáticas prioritárias, consideradas estratégias para toda a Paraíba. A partir de muitas questões levantadas por especialistas, modernizar a infraestrutura dos governos é um ponto central de desenvolvimento para o Brasil.

Thiago Lucena informou que quer promover mais momentos como o Pitch Gov, onde haja as conexões entre o mercado e aqueles que estão desenvolvendo soluções, uma das principais tendências do Brasil. “Construir soluções que transformem o analógico em uma experiência digital resoluta e em uma grande oportunidade de alavancar recursos, de fazer com que essa cadeia se movimente, para que a gente tenha uma realidade melhor no exercício da cidadania, da sociedade como um todo”, falou, agradecendo pela participação como avaliadores e avaliados do Pitch Gov.

Já a analista técnica da agência do Sebrae/PB em Campina Grande, Nilvânia Souza, recepcionou a todos com informações sobre a atuação do Sebrae/PB com as empresas. “O Pitch Gov é uma das primeiras iniciativas que a gente pretende desenvolver com o terceiro setor, um trabalho para as ONGs em 2025. No Pitch a gente pode curtir o que tem de melhor em apresentação de ideias. Muito bom ver as apresentações desses negócios que vieram de vários lugares do nosso estado e até alguns de fora do estado. Estamos contribuindo para o crescimento de pequenos e inovadores negócios”, falou.

Participaram do Pitch Gov jurados que ficaram a tarde toda contribuindo na avaliação desses 25 novos negócios e para que possam ainda melhorar o que já fazem, com novas ideias e críticas em relação ao que já foi realizado.