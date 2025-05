Crea-PB autoriza reforma da sede com foco em inovação e acessibilidade

Na manhã da última segunda-feira, o Crea-PB oficializou um dos maiores investimentos em sua estrutura física: a assinatura da ordem de serviço para a reforma da sede em João Pessoa, em um evento que reuniu servidores, conselheiros, conselheiras e autoridades parceiras.

Orçada em R$ 2 milhões, a reforma será realizada em duas etapas: o primeiro edifício terá obras com duração prevista de 1 ano, e logo em seguida será iniciada a reforma do segundo edifício, totalizando um prazo estimado de 1 ano e 6 meses para a conclusão total do projeto.

Além da revitalização estrutural, a sede contará com espaços de coworking, ambientes acessíveis, soluções sustentáveis e áreas voltadas à inovação tecnológica e convivência profissional, fortalecendo o compromisso do Conselho com a modernização e o acolhimento de seus profissionais.

Estiveram presentes na solenidade a conselheira federal Giucélia Figueiredo, representando o Confea; o diretor-geral da Mútua-PB, Paulo Laércio; o secretário da Inovação de João Pessoa, Thiago Lucena, representando o prefeito Cícero Lucena, além de membros do corpo técnico do Conselho.

Durante seu pronunciamento, o presidente do Crea-PB, Renan Azevedo, destacou a importância da obra:

“Investir na nossa sede é investir nas pessoas que constroem a Paraíba todos os dias. A nova estrutura será mais do que um espaço físico: será um ambiente de inovação, acolhimento e valorização profissional. Estamos plantando um legado para o futuro do Sistema”, afirmou.

A reforma da sede reafirma o compromisso do Crea-PB com a excelência institucional, a transparência nos investimentos e a criação de um ambiente moderno, acessível e alinhado aos desafios da engenharia contemporânea.