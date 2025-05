Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira na Paraíba

Persistem as condições de instabilidade atmosférica sobre grande parte da Paraíba, associadas a configurações nos altos, médios e baixos níveis da atmosfera. Com isso, há previsão de chuvas no decorrer do período no setor leste do Estado, principalmente na faixa litorânea, podendo se estender sobre as regiões do Agreste e Brejo. No Cariri, Curimataú, Sertão e Alto Sertão, deverão ocorrer chuvas localizadas entre a tarde e a noite.

*AESA