Vanduhi Farias convoca empresários para evento sobre saúde e segurança no trabalho

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o sindicalista Vanduir Farias fez um importante alerta aos pequenos e médios empresários da Paraíba sobre a necessidade de adequação às novas exigências da Norma Regulamentadora nº 1 (NR1), que agora também contempla aspectos relacionados à saúde mental e segurança ambiental dos trabalhadores.

O dirigente destacou que, diante dessas atualizações, será realizado um evento nesta terça-feira, 20 de maio, às 19h, no Sesc Centro (Assis Chateaubriand), em Campina Grande, com o objetivo de orientar e informar os empresários que ainda não contam com estrutura técnica em suas empresas.

*Vídeo: ParaibaOnline

“A nossa pretensão é que aquele auditório esteja repleto de pequenos e médios empresários que não têm engenheiro, psicólogo, técnico de segurança do trabalho. Esses empresários precisam saber como lidar com esse novo incremento de responsabilidade que a NR1 traz”, afirmou Vanduir.

O evento, organizado com apoio da Federação dos Trabalhadores do Comércio da Paraíba e da Federação do Comércio, contará com especialistas e será gratuito. Vanduir agradeceu ao presidente da Fecomércio, Marconi Medeiros, pela cessão do espaço.

Durante a entrevista, ele também ressaltou um ponto essencial: o cuidado com a saúde mental deve começar pelo próprio empregador.

“Se o empresário estiver mal da saúde mental, ele vai transferir isso para os seus colaboradores, gerando um ambiente ainda mais pessimista. O primeiro que precisa se cuidar é o dono da empresa”, disse.

O sindicalista ainda reforçou que empresários de grande porte, com estrutura consolidada, já atendem às exigências legais, mas o foco do evento é justamente quem está na ponta, lidando com poucos recursos e muita responsabilidade.