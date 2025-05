No quadro “Mulheres em Foco” da Rádio Caturité FM, a advogada Talita Lucena destacou que a pensão alimentícia vai muito além do que muitos imaginam. Segundo ela, o benefício não se restringe apenas à alimentação da criança, como sugere o nome, mas abrange tudo que garante sua dignidade e bem-estar.

“A pensão alimentícia engloba moradia, educação, vestuário, transporte, lazer, saúde… até a conta de energia da casa deve ser considerada”, explicou Talita.

Ela ainda reforçou que, na maioria dos casos, são as mães solos que buscam esse direito na Justiça, enfrentando sozinhas o desafio de criar os filhos.

“Garantir a pensão alimentícia é uma forma de reconhecer o trabalho invisível das mães e de combater o abandono paterno, que é uma forma de violência, até mesmo psicológica.”

Talita alertou também sobre a importância da formalização legal do pedido, mesmo que o casal nunca tenha sido casado, e incentivou as mães a buscarem seus direitos, inclusive pela Defensoria Pública.

“Não abra mão do direito do seu filho. É dever do pai, é direito da criança.”

Ouça a explanação completa.