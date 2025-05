João Azevêdo assina decreto que reduz ICMS sobre venda de máquinas agrícolas

O governador João Azevêdo abriu oficialmente, nesse domingo (18), em Campina Grande, a 55ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais (Expapi). Na ocasião, o chefe do Executivo estadual assinou decreto, já em vigor, que reduz o ICMS sobre a venda de máquinas agrícolas pesadas na Paraíba, como retroescavadeira, caminhões e tratores.

Outra ação importante do Governo do Estado na Expapi, que será realizada até o próximo domingo (25), das 8h às 22h, no Parque de Exposições Carlos Pessoa Filho, foi a entrega de 50 veículos que serão utilizados na defesa agropecuária.

A Expapi, que deve atrair 200 mil pessoas e movimentar R$ 20 milhões, é uma realização do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB); do Sebrae-PB; e da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco). A Empresa de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer) também está presente no evento.

Ao chegar ao evento, João Azevêdo destacou a importância da redução do ICMS e disse que a iniciativa se soma a outras ações do Governo da Paraíba para beneficiar o pequeno produtor no Estado.

“Esse decreto vai facilitar — e muito! — a vida do pequeno produtor que quer comprar máquinas aqui na Paraíba. É um decreto que reduz o ICMS para máquinas compradas aqui. É uma ação extremamente importante, que iguala a Paraíba a vários estados do Nordeste que têm essa alíquota reduzida. Com isso, a gente possa gerar emprego, renda aqui para o Estado da Paraíba”, disse, lembrando ouras ações que beneficiam a agricultura, como a isenção na cadeia produtiva do queijo para quem utiliza até 2.000 litros de leite por dia.

“Já imaginou o tamanho dessa iniciativa”, acrescentou o governador após perguntar a um produtor rural a sua produção diária e ter como resposta 150 litros.

“Qualquer caminhada, por mais longa que seja, começa sempre com o primeiro passo. E eu sei o que era a Paraíba quando eu recebi em 2019. Eu sei o que a agricultura, o segmento do agro, da agropecuária, era e a forma como é tratada hoje por este Governo. Cada um aqui sabe exatamente o caminho que nós percorremos. Sei que muito precisa a ainda ser feito, mas na minha vida eu adoto como critério, sempre que a gente avança, olhar para trás e saber a caminhada que já foi feita”, observou ainda o governador.

O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Marialvo Laureano, ressaltou que a redução do ICMS sobre a venda de máquinas agrícolas pesadas na Paraíba demonstra a atenção do Governo com o setor produtivo.

“A gestão do governador João Azevêdo está atenta a todos os setores produtivos, mas temos um carinho muito grande ao setor agropecuário, seja agricultura familiar ou dos grandes produtores. E, na agricultura familiar, nós tivemos um crescimento muito grande na produção com os benefícios que concedemos em janeiro de 2023”, comentou, ressaltando a importância do bom momento fiscal vivido pela Paraíba para que fosse possível a tomada dessas iniciativas.

O vice-governador Lucas Ribeiro observou que são mais de 50 exposições do setor agropecuário apoiadas pelo Governo da Paraíba — eram quatro no início da primeira gestão.

“Este ano, de forma especial, estamos organizando, participando e apoiando 54 feiras em toda a Paraíba. E aqui, na feira de Campina, na Expapi, não seria diferente. Até o próximo domingo, vamos ter capacitações, com orientações para produtores e criadores. Mas também este é um evento em que a família está presente, oportunidade de passear, fazer um lanche e ver o que a Paraíba produz de bom”, afirmou, ao lado da segunda-dama Camila Mariz e dos filhos.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap), Joaquim Hugo, a realização da 55ª Expapi marca uma série de iniciativas do Governo da Paraíba que beneficiam o setor. “Além desse importante decreto, que reduz o ICMS na venda de máquinas pesadas agrícolas e que beneficia sobretudo o pequeno produtor, temos a entrega desses 50 veículos que fazem parte da reestruturação da Defesa Agropecuária. Mas também temos compra de computadores novos. Enfim, muitas ações que o governador João Azevêdo tem realizado por meio da Sedap”, comentou.

O superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Rodrigo Araújo, destacou: “Queria dizer da nossa algeria de estarmos aqui hoje em mais uma exposição das 54 que vão ser realizadas aqui no Estado. E parabenizar o governador João Azevêdo, o vice-governador Lucas e o secretário Joaquim Hugo por essa iniciativa, por estar fomentando a agropecuária do Estado da Paraíba, fazendo mais de 50 exposições num único ano, dando ao produtor a oportunidade de ter essa vitrine para ele mostrar o seu produto e também que a Paraíba mostre do que é capaz no setor agropecuário.”

Representando a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), o deputado Inácio Falcão disse que a redução do ICMS para máquinas agrícolas demonstra a sensibilidade administrativa do governador João Azevêdo. “Sabemos o quanto o governador tem olhado para a Paraíba. De cabeça erguida, ele faz este grande gesto de humildade para o pequeno produtor de nossa Paraíba, com essa redução de imposto nas máquinas agrícolas para esse povo que é sofrido”, completou.

O presidente da Apacco, Júnior Nóbrega, agradeceu ao governador João Azevêdo o apoio dado pelo Governo à Expapi. “O governador João Azevêdo, tem demonstrado trabalho, compromisso e investimento na educação, na saúde, no turismo e também na agropecuária. Investimentos em 54 exposições, por exemplo, e por isso queria agradecer tudo o que tem sido feito pelo nosso setor”, disse.

A solenidade da abertura oficial da Expapi foi prestigiada por diversas autoridades e representantes do setor agropecuário, como os deputados estaduais João Gonçalves e Félix Araújo; Girlene Alencar, gerente-executiva da Defesa Agropecuária; Fabrício Feitosa (Empreender-PB); Fernando Di Lorenzo (ABCZ); e Mário Borba (Faepa). Lideranças políticas de Campina e região também estiveram presentes.

Programação – Até o próximo dia 25, a 55ª Expapi terá exposição de bovinos, equinos, ovinos e caprinos, de equipamentos e implementos agrícolas, além da realização de torneios, de leilões e programação de formação profissional do setor do agronegócio.

A 55ª Expapi terá, ainda, exposições de animais, como a Nordestina do Minigado, a Nordestina de Minipônei, a Copa Cabrito da raça caprina Anglo-Nubiana, raça de dupla aptidão usada para produção de corte como de leite. Haverá ainda exposição da raça Mangalarga, o concurso da raça Guzerá e a participação do Núcleo Nelore da Paraíba, concurso da Raça Guzerá.

Além disso, o evento tem em sua programação a realização de vários cursos, palestras e debates, como o que aborda o Projeto Algodão Orgânico no Semiárido e o curso Nacional para Formação de Inspetor Técnico da Espécie Caprina. A Expapi também conta com o apoio Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB) e do Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB).