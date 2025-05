Inácio Falcão acompanha governador em visita à 55ª Expapi, em Campina Grande

O deputado estadual Inácio Falcão(PC do B) esteve, neste Domingo(18), acompanhando o governador da Paraíba João Azevêdo, na 55ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais(Expapi), que acontece no Parque exposição Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande.

O evento é uma das maiores exposições de animais e produtos agrícolas industriais, e reúne criadores e empresários do ramo não só da Paraíba mas de estados vizinhos, e oferece uma programação diversificada.

Em sua visita ao local, Inácio pontuou que a Expapi, ao chegar na sua 55ª edição, demonstra que é um evento consolidado, e que abre as portas de Campina Grande para o início do Maior São João do Mundo.

“Campina Grande se consolida com a Expapi, e assim já começa a entrar no clima do Maior São João do Mundo. Fora os recursos que são injetados na economia local, e movimenta toda uma cadeia de estabelecimentos comerciais, vendedores ambulantes e prestadores de serviços. Somos imensamente felizes em saber, que de alguma forma, nosso mandato tem apoiado e incentivado o setor de eventos em Campina Grande”, pontua.

Inácio estará na próxima quarta-feira(21), ao lado do governador João Azevêdo, participando da solenidade entrega da primeira etapa do Centro de Convenções de Campina Grande. O local será um outro importante equipamento, para impulsionar o setor do turismo de eventos na Rainha da Borborema.

“Esse espaço vai ser um marco na cidade, além da demonstração do carinho que o governador João Azevêdo tem por Campina Grande, aonde será possível abrigar feiras internacionais e eventos de grande porte, e que vai impulsionar em outras épocas do ano os bares, hotéis e restaurantes. Na gestão João Azevedo, Campina Grande viverá um novo momento no seu turismo de eventos”, explicou Inácio Falcão.