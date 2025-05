João Pessoa recebeu 289,2 milímetros (mm) de chuvas em maio e já superou a média histórica do mês, que é de 282 mm. No último final de semana, a cidade registrou uma das três maiores precipitações no intervalo de 48 horas, conforme levantamento desde 1995. Os dados foram coletados pela estação meteorológica convencional 82798 do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet emitiu um alerta amarelo, válido até as 10h da quinta-feira (22), com previsão de chuvas entre 20 a 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, baixo risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O coordenador da Defesa Civil de João Pessoa, Kelson Chaves, afirmou que todo o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil segue atento, monitorando e se preparando para os eventos previstos. “Nossas equipes seguem monitorando as áreas de risco, que até agora, graças a Deus, e ao trabalho preventivo que realizamos, tem resistido bem a essas chuvas”, destacou.

Kelson Chaves reforçou ainda que pessoas não devem correr riscos desnecessários, por isso, em caso de chuvas fortes, devem evitar o abrigo sob árvores, abandonar imediatamente locais de risco a qualquer sinal de anormalidade e acionar a Defesa Civil para que as providências sejam tomadas.

Como acionar

A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.