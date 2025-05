Em sessão solene a ser realizada nesta segunda-feira (19), a Câmara Municipal de Campina Grande irá prestar homenagem a dezenas de artistas e ativistas culturais da cidade.

A Medalha do Mérito das Artes e Ativismo Cultural será entregue oficialmente a 52 representantes das mais variadas atividades de cunho artístico e ativistas culturais, como forma de reconhecimento da contribuição de cada um para o enriquecimento cultural de Campina Grande, através de expressões como a música, a dança, o teatro, a contação de histórias, a capoeira, a poesia, entre outras.

A medalha é uma honraria criada no ano de 2024 pela Câmara, a partir da aprovação de projeto de resolução protocolado pelo então Vereador Napoleão

Maracajá. As proposituras para concessão das medalhas a cada um dos homenageados também foram apresentadas por Napoleão.

Para a realização da sessão desta segunda-feira foi fundamental a colaboração da vereadora Jô Oliveira (PCdoB), que através do seu mandato solicitou o agendamento, em atenção ao pedido de Napoleão e dos artistas.

A sessão será realizada no plenário da Casa de Félix Araújo, e terá início às 19 horas, sob a presidência de Jô Oliveira, com a participação do ex-vereador Napoleão Maracajá.

Confira lista dos homenageados:

ADEILTON COSTA PEREIRA (CORONÉ LAMPARINA)

ALFRANQUE AMARAL

ANA PAULA DE MELO

ANTÔNIO FERREIRA NUNES

CARLA DE SOUZA

CARLOS MOSCA

CARLOS PERÊ

CÉSAR DI CESÁRIO

CHICO OLIVEIRA

CÍCERO ROMÃO CORREIA (CÍCERO ROMÃO)

DILSON ROCHA

EDVALDO BASÍLIO (VAVÁ CAPOEIRA)

ELIZIANE DE OLIVEIRA BALDUÍNO

EMÍLIA FRANCE

ENEIDA AGRA MARACAJÁ

FABÍOLA SOUTO

FERNANDO CÉSAR CORREIA (NANDO CÉSAR)

FLÁVIO GUILHERME

GERCINO AGRA LEITE (PEPYSHO NETO)

HIPÓLITO LUCENA

INALDETE DE PAULA

IRACY GOUVEIA

IRENE PONCIANO

JEFFERSON HANNIERY SANTOS COSTA

JOANA MARQUES

JOHANN SÉRGIO DE ALMEIDA

JOSEFA DINIZ CUNHA (BETA DINIZ)

JOSÉ CRISTÓVÃO DE ANDRADE

JOSÉ LUAN DA COSTA MEDEIROS (ZÉ LUAN)

JOSICLAUDIO FERREIRA DA SILVA (FORMANDO CAL)

JOSIVALDO OLIVEIRA

JULIANE CÁSSIA

KAKÁ DO FORRÓ

KAMILA SIMONELLY

MARCELO LANCELOTT

MARCOS ANTÔNIO BATISTA (MESTRE SABIÁ)

MARIANA AZEVEDO

MARIA DO SOCORRO PEREIRA (CORRINHA DOS BONECOS)

REGINA ALBUQUERQUE

REINALDO SILVA DE LUCENA (MESTRE PINDURA)

ROGÉRIO CUNHA SILVA (ROGER PLANCHON)

RONILDO CABRAL

ROSA MARIA

RUI VIEIRA

SILAS SILVA DA PARAÍBA

SUELLEN MARIA

THIAGO BARBOSA DA SILVA (THIAGO TARTA)

VILMA PEREIRA CAVALCANTE

VIRGÍNIA PASSOS (GUERREIRA PASSOS)

VIVIANE STAYNER

WILLIAN FERREIRA

WLADIMIR SILVA