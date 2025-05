Secretário destaca papel essencial dos agentes de limpeza no sucesso do Maior São João

Durante a preparação para mais uma edição do Maior São João do Mundo, o secretário de Cultura de Campina Grande, André Gomes, ressaltou a importância dos agentes de limpeza urbana — colaboradores da CESUMA — como parte fundamental da engrenagem que mantém a cidade acolhedora e pronta para receber milhões de visitantes ao longo dos 38 dias de festa.

Segundo ele, a limpeza urbana é parte essencial da experiência do turista, contribuindo diretamente para a imagem positiva de Campina Grande como uma cidade organizada, limpa e hospitaleira.

“Campina tem essa tradição de ser uma cidade limpa, que acolhe o mundo e sabe receber bem. E isso não seria diferente durante o Maior São João do Mundo. Os agentes de limpeza têm um papel fundamental nos polos do evento, principalmente no Parque do Povo, mas também nos bairros e casas de show que movimentam a cidade”, destacou.

André lembrou que a festa cresceu e se descentralizou, com programações em diversos pontos da cidade, o que exige um esforço ainda maior da equipe de limpeza urbana. De acordo com ele, esse trabalho, realizado com dedicação e carinho, reflete o sentimento de pertencimento desses profissionais ao São João de Campina.

“Esses servidores fazem esse trabalho com muito amor. Eles entendem a importância de manter a cidade limpa para que o turista se sinta bem acolhido. Isso nos dá ainda mais orgulho, pois sabemos que o São João também é deles”, afirmou.

O secretário destacou ainda que todas as pastas da gestão municipal atuam de forma integrada para garantir que a edição deste ano seja ainda mais grandiosa. A estimativa de pessoal que atuará especificamente nos serviços de limpeza durante o evento está sendo finalizada pela secretaria responsável.