Podcast: engenheiro agrônomo explica sobre a criação de suínos

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité, o tema abordado foi cuidados básicos na criação de suínos.

O professor e engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros destacou pontos essenciais para garantir a qualidade da carne e a produtividade dos animais, como instalações adequadas, alimentação equilibrada, vacinação em dia, bem-estar animal e seleção genética.

Ele também ressaltou a importância da inspeção sanitária e do avanço nas práticas sustentáveis da suinocultura moderna.

Ao final, compartilhou a novidade de sua posse como diretor adjunto do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais do Campus II.

Ouça o podcast