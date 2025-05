Podcast: Empaer destaca a 55ª edição da Expap

No quadro Sou do Campo, no programa Conexão Caturité, José Wilson da Silva Barbosa, gerente regional da Empaer em Campina Grande foi o convidado.

Recém-chegado à função — há 79 dias —, ele falou sobre a atuação da instituição nos 22 municípios sob sua jurisdição e destacou a importância da 55ª EXPAP (Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industrializados), que acontece de 18 a 25 de maio, no Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho, no bairro do Ligeiro, em Campina Grande.

Segundo José Wilson, a EXPAP é um evento tradicional que reúne produtores rurais da Paraíba e também de estados vizinhos, como Pernambuco e Rio Grande do Norte.

O evento promove julgamentos de raças, torneios leiteiros, exposição e comercialização de ovinos, caprinos, bovinos, suínos, aves e produtos da agroindústria. Além disso, movimenta significativamente a economia local e estadual com a geração de negócios.

Ouça o podcast

https://soundcloud.com/paraibaonline/podcast-empaer-destaca-a-55-edicao-da-expap