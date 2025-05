Giro Brasil: notícias que ecoam pelo país neste sábado

Brasil confirma primeiro foco de gripe aviária em granja comercial, Lula deve priorizar alianças no Senado e outras notícias para começar este sábado (17).

GRIPE AVIÁRIA

Brasil confirma 1º foco de gripe aviária em granja comercial e decreta emergência por 60 dias. Vírus da influenza aviária foi detectado no Rio Grande do Sul e pode gerar embargos comerciais.

GRIPE AVIÁRIA 2

China e UE suspendem compra de frango brasileiro por causa do vírus, diz ministro.

GRIPE AVIÁRIA 3

O que é a gripe aviária e quais os riscos da doença para humanos e animais.

ELEIÇÕES 2026

Lula deve priorizar alianças para travar bolsonarismo no Senado. PT prevê abrir espaço para aliados de MDB, PSD e PSB como forma de barrar ofensiva de Bolsonaro em meio a embate com STF.

STF

STF e CNJ sob Barroso ampliam privilégios de magistrados e limitam transparência. Supremo diz que equiparação de penduricalhos com Ministério Público está prevista na Constituição e defende gastos com segurança.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Me prendam, não vou sair do Brasil, vou morrer na cadeia, diz Bolsonaro. ‘Com 40 anos de cadeia no lombo, não tenho recurso para lugar nenhum’, diz ex-presidente em entrevista a canal do YouTube.

SELEÇÃO BRASILEIRA

CBF convoca eleição presidencial para véspera da chegada de Ancelotti. Confederação terá votação para definir seu novo presidente no dia 25 de maio.

BANCO DO BRASIL

Ações do Banco do Brasil despencam 12% com resultados piores que o esperado e inadimplência do agro. BB registrou queda de 20,7% no lucro no primeiro trimestre; dívidas do setor agropecuário preocupam.

GUERRA DA UCRÂNIA

Ucrânia e Rússia fracassam em cessar-fogo, mas concordam em se reunir novamente. Negociadores em Istambul combinaram troca de mil prisioneiros de guerra, mas fim do conflito ainda soa como realidade distante.

FAIXA DE GAZA

Último hospital oncológico de Gaza deixa de funcionar após bombardeio. Estabelecimentos que restaram estão sobrecarregados, diz ONG Médicos sem Fronteiras.

TRUMP

Trump termina giro no Oriente Médio entre reveses e conflito de interesses. Americano fecha acordos com líderes que criticava e deve ganhar avião de presente, mas falha em pacificação.

NUBANK

Justiça condena Nubank a indenizar ex-funcionário por foto simulando nudez.

ANTONIO FAGUNDES

Antonio Fagundes e mulher são processados por casal que chegou atrasado em peça.

BEBÊ REBORN

Entenda projeto de lei que pede multa para quem usa bebê reborn para ter prioridade.

