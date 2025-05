Choveu em João Pessoa 244,6 milímetros (mm) no intervalo de 72 horas, desde a quinta-feira (15) até a manhã deste sábado (17). A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) registrou 112 chamadas – a maioria sobre alagamentos e risco de quedas de árvores–, que foram resolvidas ou encaminhadas para os órgãos responsáveis.

Na manhã deste sábado, a Defesa Civil interditou quatro imóveis que apresentaram risco estrutural. As quatro famílias residentes nos espaços foram realocadas para casa de parentes enquanto aguardam a inserção no programa Auxílio Moradia, pago pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

O coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, disse que as equipes vão continuar de prontidão enquanto perdurar o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cuja previsão é de chuvas entre 20 a 30 mm/h ou 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. O alerta é válido até as 10h da terça-feira (20).

“A Defesa Civil não para. Nós estamos percorrendo os bairros da cidade desde as primeiras chuvas. Nossas equipes vão continuar monitorando as áreas de risco para que, em caso de necessidade, possamos responder de forma célere e assegurar o bem-estar da população, principalmente das pessoas que residem nesses locais”, pontuou Kelson Chaves.

O coordenador destacou ainda a importância das medidas de segurança a serem adotadas em caso de chuvas fortes, como evitar o uso de eletroeletrônicos ao relento, evitar o abrigo sob árvores e abandonar imediatamente locais de risco a qualquer sinal de anormalidade e acionar a Defesa Civil para que as providências sejam tomadas.

Como acionar

A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.