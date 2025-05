Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira na Paraíba

Permanece a condição de instabilidade sobre o setor centro/leste da Paraíba, associada ao deslocamento de nuvens de chuva oriundas do oceano Atlântico em direção à costa leste da região Nordeste do Brasil, em particular sobre a costa leste da Paraíba, trazidas pelos ventos alísios de sudeste (ventos em baixos níveis da atmosfera). Com isso, são esperadas chuvas a qualquer hora do dia.

*AESA