A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba aprovou a lei que institui o Dia S do Comércio, a ser celebrado anualmente em 16 de maio. A medida reconhece a importância dos serviços prestados pelas instituições do Sistema Comércio — Fecomércio, Sesc e Senac — no desenvolvimento social e econômico do Estado. A proposição foi do deputado estadual João Gonçalves, teve a relatoria especial do deputado Eduardo Brito e foi aprovada por unanimidade.

A data passa a integrar o calendário oficial da Paraíba e simboliza o papel transformador do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac na promoção da cidadania, da qualificação profissional, do estímulo ao empreendedorismo e do fortalecimento das empresas de comércio de bens, serviços e turismo. O Dia S do Comércio é parte de um movimento nacional que visa valorizar a atuação do Sistema em todo o país. Já são mais de 15 estados e o Distrito Federal com leis semelhantes aprovadas, reforçando a contribuição histórica das instituições para a sociedade brasileira.

“A criação dessa data no calendário oficial é um reconhecimento à força do comércio e ao impacto positivo das ações do Sesc e Senac na vida de milhares de paraibanos. É um passo importante na valorização do trabalho que realizamos em todo o estado. Aproveitamos para agradecer o apoio do Deputado João Gonçalves; do Relator Especial, Deputado Eduardo Brito; do Presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Deputado Adriano Galdino; e de todos os deputados estaduais da Paraíba”, destacou o presidente da Fecomércio Paraíba, José Marconi Medeiros (foto).

Em 2025, a comemoração do Dia S na Paraíba acontece nos dias 16 e 17 de maio, com uma vasta programação gratuita voltada ao público em geral, incluindo palestras, ações de cidadania, atividades culturais e shows musicais em João Pessoa.