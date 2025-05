No Dia do Gari, profissionais da limpeza urbana de Campina Grande pedem mais reconhecimento

No Dia do Gari, profissionais da limpeza urbana de Campina Grande celebram a profissão com orgulho e pedem mais reconhecimento da população

Neste 16 de maio, data em que se comemora o Dia do Gari, a reportagem da Caturité FM conversou com dois profissionais que ajudam a manter Campina Grande limpa, organizada e acolhedora: Júlio César Silva e Roberta Quirino, agentes de limpeza urbana da SESU (Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente).

Com palavras simples e sinceras, Júlio expressou o sentimento de orgulho por fazer parte da equipe de garis da cidade.

“Eu sinto orgulho de chegar aqui. Sinto orgulho da capacidade que eu tenho no meu coração”, afirmou, de forma emocionada. Em seguida, deixou uma bênção especial para os colegas: “Que Deus abençoe o dia deles.”

Quem também compartilhou sua história foi Roberta Quirino, que há 17 anos atua como agente de limpeza, cuidando especialmente do Parque da Criança, um dos espaços de lazer mais frequentados pelas famílias campinenses.

“Tenho 42 anos e trabalho na SESU há 17, especificamente dentro do Parque da Criança. O que me deixa mais satisfeita é poder trabalhar com carinho, fazer aquilo que a gente gosta. Quando a população chega aqui e vê o parque limpo, bonito, bem cuidado, isso me torna uma profissional feliz e realizada.”

Roberta também falou sobre as dificuldades enfrentadas no dia a dia do gari, especialmente a falta de consciência de parte da população.

“Muitas vezes, a população não reconhece a importância do nosso trabalho. Jogam lixo no chão, em terrenos baldios, mesmo com a coleta regular e os pontos de descarte disponíveis. A gente cuida da cidade, mas precisamos da colaboração de todos.”

Apesar dos desafios, Roberta finalizou com uma mensagem de valorização e orgulho pela profissão:

“Parabenizo todos os garis pelo nosso dia. Vale a pena sair de casa com o propósito de servir a população. É muito prazeroso, é muito gratificante. Parabéns a todos os garis!”

Em uma cidade que foi reconhecida como a mais limpa do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, o trabalho desses profissionais se mostra ainda mais essencial.

Ouça a reportagem: