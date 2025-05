Evento “Congo Tá na Moda” deve atrair até seis mil visitantes neste fim de semana

O cariri da Paraíba está em festa criativa e empreendedora, com a realização do evento “Congo Tá na Moda”. Na primeira edição, neste sábado (17) e domingo (18), a cidade do Congo mostrará produtos, serviços e capacitações do segmento, com expectativa de receber seis mil visitantes de todo o Nordeste.

O Sebrae/PB apoia o evento, que fortalecerá a cadeia produtiva e movimentará a economia local. Nos dois dias, haverá uma expofeira, cursos, palestra master com Geo Chaves, rodada de negócios, desfile de moda “Raízes do cariri” e apresentações culturais.

A gerente da agência do Sebrae/PB na cidade de Monteiro, Madalena Arruda, disse que a instituição já trabalha com o município desde a criação da Rota Cariri Cultural, para desenvolver o turismo de forma integrada com todo o território.

“O Congo Tá na Moda é um evento que celebra a criatividade, a inovação e o empreendedorismo no setor da moda no cariri. O Sebrae/PB é correalizador desta iniciativa, que só fortalece nossa economia local. Nós temos um compromisso com o desenvolvimento dos pequenos negócios do universo da moda. Apoiar eventos como este é uma forma de impulsionar o empreendedorismo, criando um ambiente favorável para que designers, costureiros, artesãos e lojistas transformem suas ideias em neg&oa cute;cios sustentáveis e competitivos”, comentou.

A renda Renascença, um artesanato milenar, implantado no cariri da Paraíba desde 1950, estará à mostra no stand da cidade de São João do Tigre. O Congo Tá na Moda também apresentará outras tipologias, como o crochê, as biojoias feitas com escamas e pele de peixe e o fuxico, entres outros. A iniciativa de um evento do segmento de moda visa ainda impulsionar a indústria da confecção e gerar oportunidades de trabalho para a população.

O evento faz parte da Política de Incentivo à Indústria de Confecção, integrada ao projeto “Capacita Congo”, criado pela prefeitura municipal. As parcerias desta primeira edição são com o SENAI e o SENAC, Banco do Nordeste, Empreender Paraíba, Rede Delas-Monteiro/PB, Moda Center/Santa Cruz do Capibaribe/PE, Ministério do Turismo, Caixa Econômica e Pixbet.

