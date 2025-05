STTP abre inscrições em Campina Grande para o curso Piloto Legal

Dentro das ações do Maio Amarelo, a STTP está com inscrições abertas para uma nova turma do curso Piloto Legal. O instrutor Jefferson Farias destacou no programa Conexão Caturité que a capacitação já formou cerca de 2 mil motociclistas em quase 5 anos de atuação.

O curso é gratuito, inclui certificado, coffee break e um brinde especial. As aulas acontecem em um único dia – no próximo domingo – com teoria pela manhã e prática à tarde, totalizando 8 horas de formação. O conteúdo aborda direção defensiva, frenagem segura, técnicas de curva e manutenção básica da motocicleta.

Para participar, é preciso ter habilitação categoria A, moto e capacete. As inscrições são feitas pelo Instagram do Piloto Legal, e as vagas são limitadas – entre 10 e 20 participantes por turma.

Segundo Jefferson, o curso é um diferencial no mercado de trabalho e, principalmente, um investimento na própria segurança. Ele lembra que, em Campina Grande, 8 a cada 10 acidentes envolvem motociclistas.

