Prefeitura de Campina Grande homenageia agentes de limpeza

Em comemoração ao Dia do Gari, celebrado oficialmente em 16 de maio, a Prefeitura de Campina Grande promoveu, na manhã desta quinta-feira (15), uma programação especial voltada aos agentes de limpeza do município. O evento foi realizado no Parque Evaldo Cruz (Açude Novo) e contou com um café da manhã reforçado e homenagens aos profissionais que atuam diariamente na limpeza urbana da cidade.

A reportagem da Rádio Caturité FM acompanhou a ação e conversou com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Dorgival Vilar, que destacou a importância dos garis para o funcionamento e a imagem da cidade, especialmente com a proximidade do Maior São João do Mundo.

“É um grupo de homens e mulheres guerreiros que acordam de madrugada para manter a cidade limpa e organizada. Isso também é fruto do planejamento da gestão municipal. Hoje, são cerca de 700 profissionais atuando na limpeza urbana. Durante o São João, esse número sobe para mais de mil, com a contratação de 345 novos agentes por meio do processo seletivo que será divulgado hoje mesmo”, explicou o secretário.

Segundo Dorgival, os garis têm papel fundamental durante o período junino, que transforma Campina Grande em vitrine nacional.

“Eles não apenas garantem a limpeza, mas também ajudam a construir a beleza e a alegria da festa. Por isso, essa homenagem com café da manhã, brindes e reconhecimento é mais do que justa. É uma forma de agradecer e mostrar respeito a cada um deles.”

A programação especial também serviu como uma prévia do clima junino que começa a tomar conta da cidade.

“Campina já está se vestindo para receber o Brasil e o mundo. E esses profissionais fazem parte desse acolhimento. Que Deus abençoe cada um deles e que tenhamos um grande São João”, finalizou o secretário.