Coordenador do Procon-CG apresenta resultados de parceria à ANS

O coordenador do Procon de Campina Grande, Waldeny Santana, esteve reunido, nesta quinta-feira, 15, no Rio de Janeiro (RJ), com a diretora de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Eliane Medeiros, para entregar a edição da Cartilha da ANS, que foi confeccionada para o consumidor campinense, como meta da parceria técnica firmada entre as duas instituições, através do Programa Parceiros da Cidadania.

Durante a reunião, realizada na sede da ANS, além de entregar a publicação educativa, Waldeny Santana ressaltou as atividades de fiscalização que estão sendo realizadas em Campina Grande, para garantir e difundir os direitos e deveres no âmbito da Saúde Suplementar, de forma a promover as boas relações consumeristas no município.

“A cartilha é o primeiro fruto da parceria, que nasceu em 2024. Agora em 2025, teremos mais um importante avanço: um curso de capacitação com agentes da ANS”, comemorou o coordenador.

Segundo a diretora de Fiscalização da ANS, Eliane Medeiros, a divulgação da Cartilha, que é um importante instrumento de empoderamento para o consumidor, que está sendo realizada pelo Procon-CG vai fortalecer cada vez mais as relações consumeristas na área da saúde em Campina Grande e no Nordeste.

“Só tenho a agradecer a parceria do Procon de Campina Grande e confirmar a nossa presença, em junho próximo, para capacitar mais ainda a equipe do órgão”, afirmou Eliane Medeiros.

O Curso – Neste mês de junho, os representares do Procon-CG participarão de um curso de atualização para o aprimoramento dos mecanismos de fiscalização dos planos de saúde, promovido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A capacitação será ministrada pelo chefe do Núcleo da ANS em Pernambuco, Marcos Albuquerque, no dia 2 de junho, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Campina Grande (OAB-CG).