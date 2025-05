Após uma madrugada de chuvas intensas em João Pessoa, uma árvore caiu na manhã desta quinta-feira (15) na Avenida Epitácio Pessoa, próximo ao supermercado Pão de Açúcar.

O incidente bloqueou uma das faixas da via, causando lentidão e exigindo atenção redobrada dos motoristas, que enfrentam ainda alagamentos em diversos pontos da cidade.

Imagens das câmeras da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) mostram veículos desviando pela faixa liberada. A Semob e equipes da empresa de energia já atuam no local. Não há registro de feridos.

As chuvas continuam e João Pessoa segue em alerta laranja, junto com outras 16 cidades do litoral paraibano.