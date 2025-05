Nesta última terça-feira, 13 de maio, foi comemorado o Dia Nacional do Chefe de Cozinha. Uma celebração ainda mais significativa, considerando o trabalho realizado por dois destes profissionais no Restaurante Popular Prato do Povo, da Prefeitura de Campina Grande, ligado à Secretaria de Assistência Social (Semas), que contabiliza nesta quarta-feira (14), o total de 190.829 refeições servidas à comunidade ao preço de 1 real.

Além disso, o equipamento que funciona no Distrito dos Mecânicos está próximo de completar 2 anos de funcionamento, a contar da reabertura em agosto de 2023.

José Medeiros, (56), um dos chefes de cozinha do Prato do Povo, atua na profissão há 32 anos. Ele conta que já trabalhou em vários restaurantes e hotéis de Campina Grande e em outros estados, como Santa Catarina, Pernambuco e Ceará. Trabalhando no local desde a reabertura, o chefe fala sobre a importância do ofício que escolheu e o quanto é prazeroso saber que está contribuindo com um trabalho que atende centenas de famílias, por um precinho que cabe no bolso.

“É gratificante a nossa profissão, pois conseguimos aliar o amor e a dedicação ao preparar uma refeição de qualidade, como se fosse para os nossos filhos em casa, às vezes, é essa sensação que eu tenho. Nesse caso, conseguimos dar o nosso melhor e oferecer uma comida boa e de qualidade, esse tem sido o nosso diferencial porque fazemos com muito prazer”, disse o chefe de cozinha, José Medeiros.

Abdenes Araújo, (45), tem 20 anos dedicados à profissão. A exemplo do amigo e parceiro, também atuou em vários estabelecimentos na cidade e também no Rio de Janeiro.

“Para mim é um privilégio trabalhar aqui no Restaurante, especialmente porque sabemos que estamos cozinhando para centenas de famílias que vêm aqui todos os dias e sempre encontram uma comida de qualidade e muito apreciada. O melhor são os elogios que recebemos todos os dias, o que nos enche de orgulho”, disse o profissional.

“Temos uma equipe muito boa, com 25 profissionais comprometidos e que estão aqui desde a reabertura do RP, e o resultado é sempre muito satisfatório. Prezamos muito pela entrega de uma refeição de qualidade para a população, por isso a importância de termos chefes de cozinha com larga experiência e que, acima de tudo, amam o que fazem. Isso tem feito a diferença no resultado final. Tem família que percorre até 8 quilômetros para estar aqui e que elogia bastante o nosso cardápio, e isso não tem preço”, disse a coordenadora do RP, Anna Karla Dantas.

Segundo o secretário da Semas, Fábio Thoma, o Restaurante Popular é um dos principais equipamentos da Prefeitura, através da Semas e que tem proporcionado dignidade para milhares de famílias. Temos tido o cuidado de sempre viabilizar as demandas do dia a dia de trabalhos, especialmente no que diz respeito à equipe de profissionais que atua no local.

“O nosso reconhecimento aos chefes de cozinha, que junto com toda a equipe, têm somado para o sucesso do Restaurante Popular. Parabéns!”, concluiu o secretário.