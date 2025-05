PMJP lança campanha de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes

A Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e Desenvolvimento Social (Sedes), lança, na próxima sexta-feira (16), a campanha ‘Faça Bonito: proteja nossas crianças e adolescentes’, alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, celebrado no dia 18 de maio. O evento será realizado no auditório da Uninassau, localizado na Avenida Epitácio Pessoa, nº 1213, Bairro dos Estados, a partir das 8h30.

A campanha integra as ações do movimento ‘Maio Laranja’ e, este ano, tem como tema: ‘Faça Bonito: proteja nossas crianças e adolescentes’. Durante todo o mês, serão promovidas atividades e intervenções em diferentes regiões da cidade, com o objetivo de mobilizar e sensibilizar a população para o enfrentamento do abuso e exploração sexual infantil, além de divulgar os canais oficiais de denúncia.

Parcerias – A programação é desenvolvida pelas Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e Desenvolvimento Social (Sedes), e conta com o apoio das Secretarias de Turismo (Setur), Educação e Cultura (Sedec), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), além da Rede de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes da Paraíba (Redexi).

As ações contam também com a parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); da Rede Margaridas Pró-Crianças e Adolescentes da Paraíba (Remar); da Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (Fundac); do Governo do Estado da Paraíba; do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil da Paraíba (Fepeti), Conselhos Tutelares e pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Programação do evento:

8h30 – Abertura do evento

8h40 – Apresentação cultural

9h – Apresentação do material da campanha do 18 de Maio ‘Faça Bonito: proteja nossas crianças e adolescentes’

9h20 – Composição da mesa com autoridades

Canais de denúncias – As denúncias de abuso e exploração sexual podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais: