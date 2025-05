Competição nacional de cabra leiteira será realizada durante a 11ª Expoprata

A cidade de Prata, no cariri da Paraíba, sediará uma etapa nacional de competição entre criadores de caprinos que atrairá visitantes de todo o Brasil. É a 13ª Exposição Nacional das Cabras Leiteiras da Associação Brasileira de Criadores de Cabras (ABCC), que será realizada durante a 11ª Exposição de Caprinos e Ovinos de Prata (Expoprata), de 27 a 31 de agosto deste ano.

A Exponacional envolve todas as raças caprinas leiteiras do Brasil. Já a Expoprata conseguiu movimentar a economia da caprinocultura rendendo cerca de R$ 1,5 milhão em negócios fechados no local e ao longo deste último ano.

O chefe da caprinocultura da prefeitura de Prata, Guilherme Freitas, disse que a votação aconteceu nesta terça-feira (13), em uma reunião com os representantes de cada cidade do Brasil onde há competições caprinas. Todas lançaram propostas para receber esta 13ª Exponacional de Cabras Leiteiras. Uma comissão da ABCC avaliou todas e a direção, composta por alguns produtores votantes, selecionou a cidade de Prata para realizar o evento.

“A Exponacional surgiu a pouco mais de uma década como uma disputa de algumas exposições de caprinos, realizadas em cidades do Brasil, que apresentam suas propostas de eventos. A proposta que agrada mais aos criadores participantes da comissão de votação é escolhida e a cidade sedia a Exponacional. Esse título dá uma conotação de qualidade aos rebanhos premiados. Prata foi apresentada pelo prefeito Genivaldo Tembório e escolhida entre quatro cidades, venceu por meio de votação e foi homologada pela ABCC”, explicou o chefe da caprinocultura de Prata.

Guilherme Freitas acredita que será uma boa parceria uma exposição desse porte pela visibilidade maior da Expoprata. Ele acredita que a união atrairá criadores e expositores de todo o território nacional para o “palco das cabras leiteiras”. A 11ª Expoprata terá o mesmo formato de 2024, com 200 baias para cabras, bodes e ovelhas, exposições, competições regionais, além de cultura, com Concurso Gastronômico e Festival de Violeiros.

Para maiores informações, acesse a página da Expoprata que começou a divulgar o evento e terá atualizações: https://www.instagram.com/expoprataa.