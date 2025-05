Uma das vertentes de atuação do Banco do Nordeste (BNB) ocorre com o incentivo a pesquisas que promovam melhorias à sociedade, inovação e difusão tecnológica.

A participação de instituições de ensino nos editais do BNB foi ressaltada com as reitoras da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), como forma de agregar a produção científica em pesquisa e extensão dessas instituições com o fomento ao desenvolvimento regional, que faz parte da missão do BNB.

O superintendente da Paraíba, Rudrigo Araújo, participou de agendas com as equipes do IFPB e da UFPB, em João Pessoa e em Bananeiras, entre abril e maio.

Na oportunidade, ele acompanhou as demandas apresentadas pelas reitoras Mary Roberta Meira Marinho (IFPB) e Terezinha Domiciano (UFPB), e destacou parcerias, por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci), administrado pelo BNB.

Os encontros trataram das potencialidades e parcerias entre as instituições. Em Bananeiras, a reunião também contou com a participação do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com a presença do diretor superintendente, Luiz Alberto Amorim.

Além do Fundeci, o BNB também atua na promoção de programas de apoio à inovação e à aceleração de startups, como o Hubine – Hub de Inovação do Banco do Nordeste.

“É inegável a importância da UFPB e do IFPB na formação cidadã e profissional de muitos estudantes da Paraíba. As instituições apresentaram o alcance e o impacto das atividades que realizam no estado.

O Banco do Nordeste se coloca à disposição para a integração em ações conjuntas de promoção do desenvolvimento da Paraíba”, destaca Rudrigo Araújo.

Uma das formas de conhecer a legislação vigente para firmar parcerias em editais publicados pelo BNB ocorre acessando o site bnb.gov.br/conveniosweb, clicando nos “links úteis”. Nele, é possível conhecer também o trabalho realizado por entidades contempladas em Editais Sociais do BNB, que promove iniciativas de inclusão social, realização de práticas esportivas e de promoção à saúde, contempladas em projetos inscritos e aprovados.