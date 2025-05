Veneziano destaca parceria com a FAP durante Corrida do Bem

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) participou neste sábado (10) da 7ª edição da Corrida do Bem, evento realizado em Campina Grande com o objetivo de arrecadar recursos para o Hospital da FAP, que atende pacientes com câncer de mais de 140 municípios da Paraíba.

Veneziano ressaltou a importância do engajamento popular na causa.

“Além de ser uma atividade física necessária e prazerosa, quando você junta essa atividade a uma causa tão importante, tão nobre, se torna ainda algo maior. Esta sétima edição extrapolou todas as expectativas e foi a maior entre todas. Isso significa engajamento e envolvimento de milhares de pessoas e famílias com a FAP”, afirmou.

O senador também reforçou seu compromisso com o hospital, destacando a chegada de um novo acelerador linear, fruto de emendas parlamentares de sua autoria e da deputada Nilda Gondim. O equipamento ampliará o atendimento e a qualidade dos serviços prestados pela FAP.

Ouça: