Senador descarta retorno à base de Azevêdo e reafirma oposição

Durante participação na Corrida do Bem, no último sábado (10), em Campina Grande, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) comentou as recentes especulações sobre uma possível reaproximação com a base do governador João Azevêdo (PSB).

O senador foi categórico ao afirmar que segue firme no bloco oposicionista.

“Essas especulações são próprias do universo político no qual convivemos. Eu trabalho muito com o fato. O fato concreto é que integramos o bloco da oposição desde 2022, participando do fortalecimento das legendas que o compõem, e é isso que de fato ocorre nos dias atuais. Quaisquer outras informações ou movimentos não passam de especulações”, declarou.

Veneziano reforçou que continua articulando com os partidos que formam a oposição no Estado.

Ouça a entrevista.