A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), divulgou no Semanário Oficial o resultado definitivo do “Edital de Manutenção de Espaços Culturais Lourdes Ramalho”. Ao todo 30 espaços, das mais diversas linguagens artísticas, se inscreveram, resultando na seleção de cinco deles.

O resultado destaca ainda a diversidade cultural da cidade Rainha da Borborema, contemplando produtora, associação cultural, sebo de livros, grupo folclórico e quadrilha junina. Confira a classificação, bem como as interposições de recursos através do link (https://campinagrande.pb.gov.br/semanario-oficial-no-2-934-05-a-09-de-maio-de-2025/).

“Entramos em um edital desses com o objetivo de não só ampliar ou fazer a manutenção de um espaço já destinado para atividades artísticas, educativas e culturais que o grupo já faz há 4 décadas. O propósito ainda é maior. Pretendemos fortalecer e expandir as ações que desenvolvemos e trazer a comunidade para dentro da sala do Grupo Tropeiros da Borborema, para que a gente faça formações, desenvolva atividades educativas com estudantes de escolas públicas e também para que possamos receber turistas na nossa sala, contribuindo com disseminação da história de campina grande”, destacou Andreson Lopes, diretor do grupo Tropeiros da Borborema.

Os proponentes, que foram classificados na Etapa de Seleção, terão até 23 de maio para enviar pelo email: pnabsecultcg@gmail.com, as documentações referentes a Etapa de Habilitação, item 7 do Edital.

Sobre o Edital

O edital, que integra as ações no âmbito municipal advindas da Política Nacional Aldir Blanc, resultará na injeção de R$ 180 mil na economia criativa da cidade Rainha da Borborema, sendo dividido em R$ 36 mil para cada projeto contemplado.

O objetivo, de acordo com a Secult, é a seleção de espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais para receber subsídio destinado à manutenção destes locais. Com isso, pretende-se incentivar as mais diversas formas de manifestações culturais no Município.

Puderam participar os agentes culturais nos seguintes formatos: pessoa física; microempreendedor Individual (MEI); microempresas; pessoa jurídica sem fins lucrativos (ex: associações, fundações, cooperativas, etc); coletivo/grupo sem CNPJ, representado por pessoa física.

“Editais como o Lourdes Ramalho tratam da importância de resgatar a identidade cultural da cidade contribuindo, inclusive, de forma democrática com a descentralização da cultura. É o fazer política cultural na prática, proporcionando a possibilidade de que todos os segmentos culturais e localidades da cidade possam participar de uma seleção justa e, obtendo êxito, receber um recurso devido que contribuirá na perpetuação de sua atuação na comunidade”, destacou o secretário de Cultura de Campina Grande, André Gomes.