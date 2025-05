Após incêndio, Trauma de João Pessoa vai substituir mais de 100 aparelhos de ar-condicionado

Mais de 100 aparelhos de ar-condicionado serão trocados por um sistema central no Hospital de Trauma de João Pessoa, após um princípio de incêndio ocorrido no domingo (11).

Segundo o secretário de Saúde da Paraíba, Ari Reis, a medida visa evitar sobrecargas elétricas — problema que já havia causado um curto-circuito em dezembro de 2024.

Com o incidente, 72 pacientes foram transferidos, e a assistência social está em contato com familiares. Um laudo técnico já apontava a necessidade de reforma elétrica na unidade, e R$ 3,2 milhões estão sendo investidos em modernização e reforço contra incêndios. A causa do incêndio ainda está sendo investigada.

*com informações do g1pb