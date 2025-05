TCE vai julga contas de 2023 do Governo do Estado

O Tribunal de Contas da Paraíba vai se reunir, extraordinariamente, nesta terça-feira (06), para o exame das contas do Governo do Estado, exercício de 2023, encaminhadas pelo governador João Azevedo Lins Filho. É processo (TC nº01952/24) que tem a relatoria do conselheiro Fernando Catão.

Na ocasião, o TCE também analisará as contas sob responsabilidade do vice-governador Lucas Ribeiro Novais de Araújo, período de 13 a 24 de julho de 2023, durante o qual este assumiu a titularidade do cargo.

A 213ª Sessão Extraordinária Presencial e Remota do TCE será aberta, às 9 horas, para tal fim, pelo presidente da Corte, conselheiro Fábio Nogueira.

CÂMARA – Sessenta e oito processos, a maioria referente a atos de gestão de pessoal, compõem a pauta da 22ª Sessão Ordinária Virtual da 2ª Câmara do Tribunal de Contas aberta às 10 horas desta segunda-feira (05) e a encerrar-se às 12 horas da próxima sexta-feira.

O primeiro deles diz respeito à Inspeção Especial de Acompanhamento de Contratos relacionada ao Pregão Eletrônico nº 00205/23, da Secretaria de Estado da Administração.

Integram a 2ª Câmara do TCE os conselheiros Arnóbio Viana (presidente) e André Carlo Torres Pontes, a conselheira Alanna Camila dos Santos Galdino e o conselheiro substituto Marcus Vinícius Carvalho Farias.



O Ministério Público de Contas está aí representado pelo subprocurador geral Manoel Antonio dos Santos Neto. A TV TCE-PB, Canal no YouTube, exibe os julgamentos presenciais e remotos.