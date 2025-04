Parceria entre Prefeitura de Campina Grande e Instituto Alpargatas é renovada

A Prefeitura de Campina Grande realizou nesta quinta-feira, 24 de maio, a assinatura da renovação do termo de parceria da Prefeitura de Campina Grande com o Instituto Alpargatas (IA).

A solenidade foi realizada na sede da Secretaria de Educação (Seduc), uma das secretarias parceiras nas ações desenvolvidas conjuntamente. Diversos projetos são desenvolvidos nas escolas municipais através dessa parceria, como o projeto Capoeira nas Escolas, as bibliotecas sustentáveis, o Rugby educacional, entre outros.

O prefeito Bruno Cunha Lima ressaltou a importância da renovação e da ampliação da parceria, que vem acontecendo nos últimos cinco anos.

“A gente está tendo essa satisfação de renovar hoje e renovar ampliando a parceria para garantir que mais dessas conquistas possam chegar e fazer o diferencial dentro de uma visão que nós temos, que a nossa gestão, que a secretaria de Asfora Neto tem, de valorização da educação e de investimento na Educação, em especial no aluno. Temos a convicção de que quando se faz pela criança, se consegue mudar a vida da família,seja na segurança alimentar, seja na roupa, seja no material escolar que a gente entrega, seja no óculos. Quando a gente alcança positivamente a vida dessa família, a gente ajuda a construir um futuro melhor para ela a partir do investimento da educação dos nossos alunos”, afirmou Bruno.

Segundo o secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto, a parceria tem uma dimensão que contempla desde a parte cultural, a parte esportiva, a parte pedagógica e de investimento direto nos estudantes.

“A gente tem projetos inovadores como bibliotecas sustentáveis, com oito unidades, e extrapolam os muros das creches e escolas. Temos o projeto do Muro Papão, que também fica do muro pra fora das nossas unidades, trabalhando a conscientização ambiental, a coleta seletiva de lixo, o reaproveitamento, a reciclagem. A gente tem a capoeira nas escolas, que nos últimos anos, quando a gente soma as turmas que já passaram pelo capoeira nas escolas, hoje com certeza ultrapassa mais de 100 mil beneficiados. Temos o rugby também, que é uma modalidade inglesa e hoje todas as escolas dos anos finais da rede municipal de educação tem não só as aulas, mas o material, o tipo de bola que é específico, o tipo de equipamento que é necessário. Então o nosso agradecimento é do tamanho dessa parceria, ou seja, um agradecimento que não tem fim”, disse Raymundo Asfora Neto.

Para o diretor do Instituto Alpargatas, Berivaldo Araújo, Campina Grande se tornou modelo na gestão da parceria e no desenvolvimento de projetos.

“O Instituto Alpargatas está presente hoje em 17 cidades, sendo 15 na Paraíba, Pernambuco e Minas Gerais, mas pelo tamanho e pela complexidade do que a gente faz aqui, com o compromisso da Secretaria de Educação e da Prefeitura, aqui é modelo para as outras cidades, inclusive para João Pessoa que entrou depois e que tem o mesmo número de escolas no projeto. Campina Grande é referência na qualidade da parceria e na qualidade da educação”, afirmou.

Durante o evento, o Instituto realizou a entrega de cerca de 106 mil pares de havaianas, sendo parte delas destinados a estudantes da Rede Municipal de Educação, investimento de cerca de R$5 milhões.