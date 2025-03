Nova data para eleição da Associação dos Advogados de Campina Grande

A eleição para escolha da nova diretoria da Associação dos Advogados de Campina Grande foi anulada, conforme informou o advogado Rossandro Agra ao ParaibaOnline.

Segundo ele, com a anulação, todo processo eleitoral retorna ao seu início, bem como a comissão eleitoral – que foi dissolvida.

“Também foi determinado a reabertura do recadastramento e regularização das mensalidades dos sócios e a reprogramação da eleição. Uma vez reconstituída a comissão eleitoral pela gestão atual da Associação dos Advogados, a eleição fica para 24 de abril, com prazo para regularização final para segunda-feira, 23 de março, e também as inscrições de chapas”, explicou.