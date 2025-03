Começa nesta quarta-feira, 26, no Terminal de Integração do Parque Evaldo Cruz, o cadastramento de alunos do 9º ano e do ensino médio da rede estadual de ensino para o programa Passe Livre Estudantil, que vai garantir gratuidade para o transporte público coletivo urbano, a fim de permitir o deslocamento de casa até a escola, ida e volta.

O cadastro será feito por ordem alfabética, sendo necessário que o estudante apresente documento pessoal oficial com foto, preferencialmente o RG. Para agilizar o processo, foi instalada uma estrutura de atendimento no Terminal de Integração, com capacidade de receber pelo menos 300 alunos por dia.

O procedimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, e aos sábados das 8h às 13h. A lista da ordem alfabética pode ser acessada no site do Sitrans, através do endereço www.sitranscg.com.br, ou no canal oficial do sindicato no Instagram, pelo perfil @sitranscg.

Os estudantes receberão um cartão ao se cadastrarem, que posteriormente, em data a ser anunciada pelo Governo do Estado, começará a receber a recarga. A primeira via do cartão será emitida gratuitamente e mensalmente será feita uma recarga correspondente a 44 passagens. No período de férias escolares e ou recesso escolar, o benefício será suspenso

O programa Passe Livre Estudantil também contempla alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas modalidades presencial e semipresencial, além de incluir o benefício da gratuidade da passagem para acompanhantes de estudantes com deficiência.