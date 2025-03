Campina Grande: confira mudanças no trânsito provocadas pela passagem do transformador

A partir desta segunda-feira (25), haverá uma mudança significativa no trânsito por conta do comboio de escolta do transformador que está em deslocamento pela Paraíba.

Por questões de segurança, devido ao fato de que os próximos trechos da viagem ocorrerão em pista simples, o transporte passará a ser realizado em período diurno.

O comboio terá início às 06h da manhã desta segunda-feira, com uma meta de deslocamento de 21 km. Um dos momentos mais críticos será a manobra necessária no viaduto localizado ao lado do aeroporto de Campina Grande, prevista para ocorrer entre 8h e 8h30. Durante esse procedimento, será necessária a interrupção total do fluxo de veículos nos dois sentidos da via, o que pode gerar impactos significativos no trânsito local.

A previsão é de que até a quinta-feira (28) o transformador chegue ao município de Soledade, concluindo a etapa de transporte pelas rodovias BRs na Paraíba.

A partir desse ponto, a escolta passará a ser realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) até Nova Palmeira, através da rodovia PB-177.

Os motoristas que trafegam pela região devem estar atentos às alterações e programar seus deslocamentos considerando possíveis retenções e desvios.

Recomenda-se o uso de rotas alternativas sempre que possível e o respeito às orientações das equipes responsáveis pelo transporte do equipamento.