Na manhã desta quinta-feira (20), a Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) anunciou o reajuste de 7% para todos os servidores efetivos e aposentados da Casa. O plenário aprovou dois Projetos de Lei Ordinária (PLO) e três Projetos de Decreto Legislativo (PDL).

O PLO 119/2025, de autoria da Mesa Diretora, reajusta em 7%, a partir de 1º de março de 2025, o vencimento base dos servidores efetivos do quadro geral da CMJP. Já o PLO 112/2025, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a inclusão no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual de nova fonte de recurso na Câmara Municipal, com abertura de crédito especial no valor de R$ 2 milhões.

“Embora a Câmara ainda esteja aguardando os recursos para 2025, nós já estivemos negociando com os servidores efetivos da nossa Casa e concedemos um reajuste de 7%. Como o mês de março é o mês de negociação e a data limite está próxima, solicitamos a votação deste projeto para que seja implantado o reajuste ainda este mês. Também solicitamos a aprovação da mudança de rubrica para o aporte de R$ 2 milhões destinados à licitação da construção da sede dos servidores, que vai ser construída nos Bancários. Tudo isso com a esperança de que o recurso novo chegue ainda este mês”, destacou o presidente da CMJP, Dinho Dowsley (PSD).

Ele ainda revelou que todas as informações já foram repassadas ao Instituto de Previdência Municipal (IPM) para contabilização nos benefícios dos aposentados. O presidente ainda lembrou que, no mês passado, houve o reajuste concedido aos servidores dos gabinetes de vereadores.

Ainda foram aprovados três Projetos de Decreto Legislativo (PDL). Os PDLs 18/2025 e 19/2025, da Mesa Diretora, concedem o Título de Cidadão Pessonse ao jornalista Josival Pereira de Araíjo e ao CEO da Azul linhas e operadoras John Rodgerson, respectivamente. Já o PDL 23/2025, de Jailma Carvalho (PSB), concede o Diploma Mulher Cidadã Ednalva Bezerra de Lima, por relevantes serviços prestados à cidade de João Pessoa e em alusão ao Dia Internacional da Mulher, às seguintes homenageadas: Maria Déa Limeira Ferreira dos Santos, Vanilda Matias Gentle, Ivanilda do Patrocinio Miranda, Valquiria Alencar de Sousa e Janete Augusto de Almeida.