Campina Grande concorre a título internacional de Cidade Verde

*Vídeo: ParaibaOnline

Campina Grande está concorrendo a um título internacional concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU), que reconhece as cidades mais verdes do Brasil. O município foi inscrito na premiação devido às ações de reflorestamento e arborização desenvolvidas pela Prefeitura, por meio do projeto ‘Minha Árvore’ e do trabalho realizado pelo Viveiro Municipal.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Dorgival Vilar, a cidade tem se destacado pelo incentivo ao plantio e à preservação ambiental, com um intenso programa de distribuição gratuita de mudas.

“Campina Grande está concorrendo a esse prêmio graças a um grande trabalho realizado pelo projeto Minha Árvore e pelo Viveiro Municipal. Nossa cidade tem avançado significativamente na arborização e, hoje, disponibilizamos para a população cerca de 20 mil mudas de 92 espécies diferentes, entre frutíferas, paisagísticas e de pequeno, médio e grande porte”, destacou o secretário.

O Viveiro Municipal, localizado no bairro São Januário, produz cerca de 300 mudas diariamente e atende tanto a zona urbana quanto a rural da cidade. Moradores que desejam contribuir para o aumento da área verde podem solicitar mudas gratuitamente pelo telefone (83) 3310-6115 ou via WhatsApp (83) 9396-4356.

Entre as espécies disponíveis estão palmeiras imperiais, cedro, buquê-de-noiva, ixória e dianela. Além do fornecimento das mudas, a população recebe orientações sobre os tipos de plantas adequados para cada local e o manejo correto para garantir o desenvolvimento das árvores.

Compromisso com a sustentabilidade

A busca pelo título de Cidade Verde reforça o compromisso da gestão municipal com o meio ambiente e a qualidade de vida dos campinenses. O projeto Minha Árvore, somado às iniciativas de plantio e conservação, tem transformado a paisagem da cidade e promovido a conscientização ambiental.

“Esse reconhecimento internacional é um reflexo do trabalho que estamos desenvolvendo para tornar Campina Grande uma cidade mais sustentável. O plantio de árvores melhora a qualidade do ar, reduz a temperatura e proporciona mais bem-estar à população”, ressaltou Dorgival Vilar.