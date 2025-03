Inmet emite alerta de chuvas intensas para João Pessoa e mais 120 cidades da Paraíba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para João Pessoa e mais 120 municípios paraibanos. O aviso, válido até as 10h deste sábado (15), prevê chuvas de até 50 mm/dia e ventos de 40 a 60 km/h.

Cidades em alerta:

Alagoa Grande, Alagoa Nova, Alagoinha, Algodão de Jandaíra, Alhandra, Aparecida, Araçagi, Arara, Araruna, Areia, Assunção, Baía da Traição, Bananeiras, Baraúna, Barra de Santa Rosa, Bayeux, Belém, Belém do Brejo do Cruz, Bernardino Batista, Bom Sucesso, Borborema, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Caaporã, Cabedelo, Cacimba de Dentro, Caiçara, Caldas Brandão, Capim, Casserengue, Catolé do Rocha, Condado, Conde, Cruz do Espírito Santo, Cubati, Cuité, Cuité de Mamanguape, Cuitegi, Curral de Cima, Damião, Dona Inês, Duas Estradas, Esperança, Frei Martinho, Guarabira, Gurinhém, Itabaiana, Itapororoca, Jacaraú, Jericó, João Pessoa, Joca Claudino, Juazeirinho, Junco do Seridó, Juripiranga, Lagoa, Lagoa de Dentro, Lastro, Logradouro, Lucena, Malta, Mamanguape, Marcação, Mari, Mataraca, Mato Grosso, Mulungu, Nova Floresta, Nova Palmeira, Olivedos, Patos, Paulista, Pedra Lavrada, Pedras de Fogo, Pedro Régis, Picuí, Pilar, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Pitimbu, Pocinhos, Poço Dantas, Poço de José de Moura, Pombal, Remígio, Riachão, Riachão do Poço, Riacho dos Cavalos, Rio Tinto, Santa Cruz, Santa Luzia, Santa Rita, São Bentinho, São Bento, São Domingos, São Francisco, São João do Rio do Peixe, São José de Espinharas, São José do Brejo do Cruz, São José do Sabugi, São José dos Ramos, São Mamede, São Miguel de Taipu, São Vicente do Seridó, Sapé, Serra da Raiz, Serraria, Sertãozinho, Sobrado, Solânea, Soledade, Sossêgo, Sousa, Tacima, Tenório, Triunfo, Uiraúna, Várzea, Vieirópolis e Vista Serrana.

O Inmet recomenda evitar abrigo sob árvores, não estacionar próximo a torres de transmissão e evitar o uso de eletrônicos conectados à tomada. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).