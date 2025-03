Campina Grande se despediu, nesta terça-feira (4), de mais uma edição do Encontro Nacional da Família Católica, o Crescer. O evento, que reuniu mais de 80 mil fiéis, em público circulante, encerrou sua programação com momentos de intensa espiritualidade, pregações e a celebração da Santa Missa presidida por Dom Dulcênio Fontes de Matos, bispo diocesano de Campina Grande.

O dia começou com um momento de animação, preparando o público para a Adoração ao Santíssimo Sacramento (foto abaixo), conduzida pelo diácono Anderson Ramalho, Gustavo Lucena e Rafael Brito. Os fiéis participaram com profunda devoção, elevando suas orações e reafirmando a fé na presença de Deus em suas vidas e em suas famílias.

A primeira pregação do dia foi ministrada por Guto Azevedo, que trouxe o tema “Não desista! Lute pela sua família”. Com uma mensagem de encorajamento, ele destacou que, apesar dos desafios enfrentados no dia a dia, é fundamental manter a perseverança e confiar na ação divina dentro dos lares. “A família é um projeto de Deus, e Ele nos dá forças para superar qualquer obstáculo quando nos mantemos fiéis à Sua palavra”, afirmou.

A programação seguiu com a pregação de Moisés Rocha, fundador da Comunidade Filhos de João Batista, que abordou o tema “A restauração da vida conjugal”. Em sua reflexão, Moisés ressaltou a importância do diálogo, do perdão e da espiritualidade dentro do matrimônio, chamando os casais a buscarem uma renovação em Deus. “Quando Deus está no centro, tudo se restaura. Ele é o alicerce que sustenta e fortalece os relacionamentos”, enfatizou.

No início da noite, Moisés Rocha voltou ao palco para mais uma pregação, desta vez com o tema “A fé, o fundamento da esperança da sua família”. Ele reforçou a necessidade de confiar em Deus diante das dificuldades e encorajou os fiéis a manterem viva a chama da esperança em seus lares.

Santa Missa encerra o evento com bênção para as famílias

O ponto alto do dia foi a Santa Missa, presidida por Dom Dulcênio Fontes de Matos, bispo diocesano de Campina Grande. A missa foi concelebrada pelos Padres Luciano Guedes, vigário-geral, Pe. Mércio, Pe. Adriel, Pe. Ednaldo, Pe. Aldevan, Pe. Eude e Pe. Fábio Vieira, com apoio litúrgico de diáconos e seminaristas.

No encerramento também estiveram presentes diversas autoridades políticas. Entre elas, o vice-governador, Lucas Ribeiro, o superintendente da PBSaúde, Jhonny Bezerra e o vereador Rostand Paraíba.

Em sua homilia, Dom Dulcênio enfatizou a importância da família como célula essencial da sociedade e da Igreja, destacando que o amor e a fé são os pilares que sustentam os lares. Também reforçou que o sacrifício agrada a Deus e, por isso, é necessário colocar esperança no sacrifício.

“A família é o primeiro ambiente onde se aprende a amar”, alertou. E fez questão de lembrar as palavras do Santo Padre, o Papa, na ocasião da abertura do Jubileu da Esperança, que a esperança não está morta, está viva e envolve a nossa vida para sempre. E finalizou, evidenciando a Sagrada Família, “Jesus, Maria e José”, como modelo sagrado de todas às famílias.

Por fim, o bispo Dom Dulcênio Fontes de Matos, à luz de milhares de velas, que iluminaram o Spazzio, concedeu a Bênção e Consagração das Famílias.

Crescer 2026

A edição de 2025 do Crescer chegou ao fim deixando uma mensagem de esperança e renovação espiritual. Mas também com avaliação positiva. A edição 2026 já foi anunciada, de 13 a 17 de fevereiro, com o tema “Família. Promessa, bênção e missão”, cujo lema se fundamenta na passagem de Gênesis (12;3), “todas as famílias da terra, serão benditas em Ti.”