*Vídeo: ParaibaOnline

O novo secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande (Sesuma), Dorgival Vilar, concedeu entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, nesta terça-feira (18), e apresentou as principais diretrizes de sua gestão à frente da pasta. Entre as prioridades estão a preparação da cidade para o período chuvoso, o fortalecimento da participação popular e a implementação de inovações tecnológicas.

Dorgival enfatizou que a Sesuma desempenha um papel essencial na zeladoria da cidade, sendo responsável por serviços como tapa-buraco, podas, coleta de lixo, meio ambiente, administração de feiras e mercados, além da gestão dos cemitérios públicos.

Segundo ele, a proximidade com a população será um dos pilares da sua atuação.

“A secretaria precisa dialogar constantemente com a população e trabalhar para aproximá-la ainda mais da gestão. Vamos investir na conscientização ambiental, em parceria com a Secretaria de Educação, para atuar diretamente nas escolas, além de abrir novos canais de comunicação para que as demandas cheguem de forma mais rápida e eficiente à Sesuma”, afirmou o secretário.

Com a proximidade do período chuvoso, Dorgival destacou que a limpeza de galerias e canais será uma ação prioritária para evitar alagamentos e transtornos à população.

Ele também ressaltou a importância da modernização da secretaria, buscando inovação tanto em equipamentos quanto na otimização dos processos internos.”Nosso objetivo é dar respostas mais ágeis às demandas da população”, assegurou.