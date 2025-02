Trecho da BR-101 em João Pessoa será interditado para obras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um trecho da BR-101, em João Pessoa, será interditado parcialmente nesta segunda (3) e terça-feira (4), das 22h às 3h.

A interdição ocorre para a montagem do escoramento do viaduto do Bairro das Indústrias.

Além disso, a PRF divulgou novas interdições em Cabedelo, entre os dias 7 e 9 de fevereiro, na BR-230.

Os motoristas devem ficar atentos a possíveis congestionamentos.

*com informações do g1pb