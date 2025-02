Dia do Publicitário: Tadeu Pereira fala sobre trajetória e desafios da profissão

No último sábado, 1º de fevereiro, foi celebrado o Dia do Publicitário, uma profissão que une criatividade, estratégia e inovação para impactar o mercado e a sociedade. Para marcar a data, a equipe da Rádio Caturité FM conversou com Tadeu Pereira, publicitário campinense à frente da JTP Publicidade, a agência mais antiga em atividade na Paraíba.

Com uma trajetória de mais de cinco décadas, Tadeu relembrou sua história e os desafios da publicidade ao longo dos anos.

“Comecei trabalhando ainda jovem, com 16, 17 anos, e até hoje sigo atuando com o que amo. Trabalhei cerca de 12 anos nos Diários Associados e depois fundei a JTP Publicidade, que ao longo dos anos foi muito premiada. A publicidade pra mim nunca foi um trabalho, mas sim um prazer, uma diversão. Quando você gosta do que faz, deixa de ser uma obrigação e passa a ser parte da sua vida”, destacou.

O publicitário também falou sobre as mudanças na área, ressaltando como a tecnologia revolucionou a forma de criar e comunicar.

“Eu vim de um tempo em que trabalhávamos com batalhas de fotogravura, slides, normógrafos e até acetato. Hoje, um celular resolve tudo. Antes, era necessário desenhar, planejar cada detalhe manualmente. Apesar da praticidade atual, acredito que naquela época éramos mais criativos, pois não tínhamos tantas referências prontas como hoje”, avaliou.

Para Tadeu, o reconhecimento e a confiança dos clientes são as maiores recompensas de sua carreira.

“O mais gratificante é ver o cliente satisfeito, saber que contribuímos para o sucesso dele. O planejamento, a estratégia e a criatividade fazem toda a diferença. Não é só a parte financeira, mas o impacto que nosso trabalho tem no resultado das campanhas”, finalizou.

Com uma história de dedicação e inovação, Tadeu Pereira segue como uma referência na publicidade paraibana, mostrando que o segredo do sucesso está na paixão pelo que faz.

