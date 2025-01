Municípios paraibanos recebem novos ônibus escolares

O governador João Azevêdo entregou, nesta quarta-feira (15), no Centro de Convenções de João Pessoa, 113 ônibus escolares para os municípios paraibanos que contabilizam mais de R$ 65,3 milhões em investimentos. A ação tem o objetivo de assegurar o transporte seguro dos estudantes, especialmente os residentes na zona rural, e reduzir a evasão escolar.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ressaltou que a destinação do transporte escolar já representa uma das ações incluídas no programa “Paraíba 2025-2026”. “Nós estamos dando seguimento a uma ação que já é rotina no Governo do Estado, que é a entrega de transporte escolar para os municípios. Já são 667 ônibus entregues desde o início da nossa gestão para oferecer segurança às nossas crianças e jovens e assegurar a permanência deles na escola”, frisou.

O gestor também assegurou o fortalecimento dos investimentos na Educação. “Nós vamos seguir pagando o piso nacional do Magistério e executar um conjunto de obras que incluem a construção e reforma de escolas, implantação de bibliotecas e o passe livre estudantil para os estudantes do 9º ano e do Ensino Médio das Regiões Metropolitanas de João Pessoa e Campina Grande”, acrescentou.

Foram contemplados com ônibus escolares os municípios de Aguiar, Alagoa Grande, Alagoa Nova, Alcantil, Amparo, Aparecida, Arara, Assunção, Baía da Traição, Barra de São Miguel, Bayeux, Bernardino Batista, Boa Ventura, Boa Vista, Bom Jesus, Bom Sucesso, Bonito de Santa Fé, Boqueirão, Borborema, Brejo dos Santos, Cabaceiras, Cachoeira dos Índios, Cacimbas, Caiçara, Cajazeirinhas, Camalaú, Capim, Casserengue, Catolé do Rocha, Caturité, Condado, Conde, Coremas, Cruz do Espírito Santo, Cubati, Cuité, Damião, Diamante, Emas, Fagundes, Frei Martinho, Gurinhém, Gurjão, Igaracy, Ingá, Itabaiana, Itaporanga, Jericó, Joca Claudino, Juarez Távora, Juazeirinho, Juru, Lagoa, Lastro, Livramento, Malta, Mamanguape, Marcação, Mari, Marizópolis, Mataraca, Matinhas, Mato Grosso, Matureia, Monteiro, Nazarezinho, Nova Floresta, Nova Olinda, Olivedos, Ouro Velho, Passagem, Paulista, Pedra Lavrada, Pedro Régis, Pilar, Pocinhos, Poço Dantas, Poço de José de Moura, Prata, Princesa Isabel, Remígio, Riacho de Santo Antônio, Riacho dos Cavalos, Salgadinho, Salgado de São Félix, Santa Cecília, Santa Helena, Santa Luzia, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, São Bento, São Domingos, São João do Rio do Peixe, São João do Tigre, São José de Caiana, São José de Espinharas, São José de Piranhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, São Sebastião do Umbuzeiro, São Vicente do Seridó, Sapé, Serra da Raiz, Sertãozinho, Soledade, Sossego, Tavares, Tenório, Teixeira, Triunfo, Umbuzeiro, Uiraúna, Vieirópolis e Zabelê.

O secretário de estado da Educação, Wilson Filho, afirmou que a destinação dos ônibus escolares aos municípios assegura conforto e segurança os estudantes. “Estamos começando o ano de 2025 com importantes ações na Educação. É importante registrar a força de um planejamento bem feito, resultado da gestão do governador João Azevêdo. Na última sexta-feira, entregamos os certificados dos prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor, com o pagamento de R$ 57 milhões para pagamento dos professores e servidores; na segunda-feira, o governador anunciou o passe livre estudantil para os alunos do 9º ano ao 3º ano do Ensino Médio; e hoje celebramos mais uma entrega de ônibus escolares pelo Governo da Paraíba que contempla os nossos municípios”, disse.

O deputado estadual Felipe Leitão enalteceu a capacidade de investimentos do governo que tem melhorado os índices de Educação. “A gestão do governador João Azevêdo tem projetado a Paraíba no Brasil e no Nordeste, e a entrega dos ônibus garante mais segurança aos alunos, representando mais uma ação para melhorar a qualidade do ensino. O estado também tem executado obras de construção e reforma de escolas e creches, anunciado mais de R$ 11,5 bilhões em novos investimentos em diversas áreas, resultado de planejamento de toda a equipe”, falou.

A prefeita de Pedro Régis, Michele Ribeiro, celebrou a atenção do governo com os municípios. “O governador João Azevêdo tem demonstrado o posicionamento da gestão estadual de compromisso com os municípios. São várias ações em que os municípios são contemplados, a exemplo da segurança alimentar, com o Tá na Mesa, construção de creches, entrega de ônibus escolares que levam qualidade e dignidade para os estudantes e nós só temos a agradecer. O governador constrói um legado muito importante, de fortalecimento de políticas públicas de um governo que chega em todas as cidades”, sustentou.

