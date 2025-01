Podcast: agrônomo destaca a importância do planejamento para o ano agrícola

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo e professor de agroecologia, Fábio Agra Medeiros, abordou o tema “Planejamento para o ano agrícola”.

Durante sua primeira participação no ano, ele destacou a importância dos agricultores tratarem suas propriedades como empresas, enfatizando a necessidade de organização e planejamento para o sucesso da colheita.

Entre os principais pontos planejados, Fábio listou seis etapas fundamentais: planejamento financeiro, preparação do solo, aquisição e armazenamento de sementes, revisão de equipamentos, certo com a mão de obra e organização da colheita e comercialização.

O professor também reforçou que o campus 2 do IFPB em Lagoa Seca está com matrículas abertas para os cursos técnicos em Agropecuária e Agroindústria, além do curso de Agronomia via Sisu, incentivando os interessados em iniciativas no setor agrícola.

Ouça o podcast completo