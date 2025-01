Presidente da FIEPB se prepara para assumir a associação Nordeste Forte

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, se prepara para assumir o cargo do presidente da associação Nordeste Forte, ligada à Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A posse regional ocorrerá em Brasília no próximo dia 24 de março, seguida por cerimônias na Paraíba e em Campina Grande.

Cassiano destacou o orgulho de representar a Paraíba no cenário regional e reforçou o compromisso com a integração das federações industriais do Nordeste.

“Assumir essa responsabilidade é um grande desafio, mas também uma oportunidade de protagonismo regional, permitindo que a Paraíba brilhe ainda mais com o nosso trabalho”, afirmou.

Confira a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline