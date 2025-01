Governo da Paea lança novo portal de serviços ao cidadão

O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e Secretaria Executiva de Modernização e Transformação Digital (Semdt), lançou nesta segunda-feira (6) o Paraíba Digital, o novo portal de serviços ao cidadão. Criado para modernizar e simplificar a relação entre o governo e a população, o Portal se torna um acesso centralizado para os serviços digitais oferecidos pelo Estado.

Com uma interface intuitiva e funcional, o Paraíba Digital é gerenciado pela Secretaria Executiva de Modernização e Transformação Digital e foi desenvolvido pela Companhia de Processos de Dados da Paraíba (Codata), com o objetivo de atender às necessidades dos cidadãos de forma ágil e eficiente, reunindo em um só lugar diversos serviços públicos. O Paraíba Digital coloca o cidadão no centro da inovação, trazendo praticidade ao dia a dia. O endereço é o paraiba.pb.gov.br/servicos

Na plataforma, o cidadão poderá encontrar as Cartas de Serviços dos órgãos, que explicam de forma clara e objetiva os serviços disponibilizados e o que o cidadão precisa fazer para acessar o serviço. Também é possível ver as informações sobre cada um desses serviços e para aqueles que são digitais, é possível acessar diretamente pelo Portal.

Além das Cartas de Serviços, o Portal Paraíba Digital terá em breve uma área do cidadão onde, por meio de login, o cidadão terá acesso a uma área personalizada onde estarão integradas suas informações de cadastro, serviços solicitados e outros dados próprios provenientes de diversos órgãos.

O Portal Paraíba Digital reflete o compromisso do Governo com a transformação digital, promovendo maior transparência, acessibilidade e inclusão. Seja para acessar documentos, realizar agendamentos ou acompanhar processos.

O lançamento do novo Portal de Serviços mostra que a Paraíba continua avançando na Transformação Digital com o objetivo de aumentar a eficiência administrativa e promover a transparência.