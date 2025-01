No quadro “Saúde em Dia” desta semana, o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) destacou a importância da capacitação para emergências, apresentando o treinamento de reciclagem da brigada de incêndio e emergência.

Conduzido pelo bombeiro civil Gleidson Weber Cândido dos Santos, o treinamento abordou temas como prevenção contra incêndios, primeiros socorros e suporte básico de vida, preparando os profissionais para agir de forma eficiente em situações de risco.

Com sete turmas capacitadas, o HUAC encerra 2024 com um número expressivo de brigadistas qualificados, reforçando o compromisso com a segurança de todos.

Ouça o podcast aqui.