Felipe Gadelha é confirmado na Secretaria Executiva de Finanças de Campina Grande

O secretário Felipe Gadelha, executivo de Finanças de Campina Grande, também teve seu nome publicado no Semanário Oficial do Município de Campia Grande, como um dos auxiliares reconduzidos ao cargo, no segundo mandato do prefeito Bruno Cunha Lima.

O ato de nomeação também integra a lista dos auxiliares diretos confirmados pelo prefeito Bruno Cunha Lima, neste segundo mandato consecutivo.

Economista, professor universistário e executivo de hospital privado, Felipe Gadelha é um dos nomes de destaque na equipe econômica de Bruno Cunha Lima. Ao lado do titular das Finanças, Gustavo Braga, foi peça fundamental na conquista do equilíbrio fiscal do governo Bruno I, já no primeiro ano da gestão municipal.