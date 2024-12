Prefeitura de João Pessoa oferece serviços à população durante Réveillon

O público que for para a praia de Tambaú no Réveillon vai celebrar a chegada de 2025 com muita música. A festa promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), contará, ainda, com a assistência de várias secretarias, garantindo serviços à população.

Os shows gratuitos no Busto de Tamandaré começam a partir de 20h com as bandas Desejo de Menina, Cheiro de Amor, Danieze Santiago, Grupo No Sigilo, além dos DJs André Loyola e Cris L.

Para garantir a segurança viária e o deslocamento do público durante o Réveillon na Capital, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) preparou uma operação especial de trânsito e transporte para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Um efetivo de 65 agentes de mobilidade estará nas ruas orientando sobre as alterações de tráfego.

Trânsito – Até meia-noite desta terça-feira (31), as pessoas que vêm dos bairros da Zona Sul utilizando a Avenida João Cirilo da Silva, no Altiplano, no sentido Busto de Tamandaré, deverão priorizar o acesso pela ladeira da barreira até a Rua Edvaldo Bezerra Cavalcanti Pinho (rua da barreira) para chegar ao local do evento. O acesso de quem vem dos demais bairros deve ser feito pelos corredores Beira Rio, Rui Carneiro e Epitácio Pessoa.

Após a meia-noite, os agentes de mobilidade vão priorizar o sentido praia/bairros garantindo a fluidez na volta para casa de quem foi prestigiar o Réveillon na Orla.

Ônibus – As linhas 116, 507, 510, 1500, 5100, 5600 e 5605 serão reforçadas a partir das 18h desta terça-feira (31). Além das 1.715 viagens previstas, viagens extras podem ser realizadas para suprir a demanda de passageiros.

As linhas 1500 e 5100 ampliarão os itinerários e seguirão até as imediações do Busto de Tamandaré. A partir das 2h da quarta-feira (1º), 13 ônibus serão colocados à disposição e seguirão viagem conforme orientação dos agentes de mobilidade que farão o monitoramento do fluxo de usuários.

Na quarta-feira (1º), por ser feriado, a operação do transporte público será semelhante à de um dia de domingo, quando 50 linhas estarão em circulação.

Atendimento de saúde – Na noite da virada de ano, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) manterá um médico e uma equipe de enfermagem para atendimento ao público no Busto de Tamandaré. Serão disponibilizadas verificação de pressão arterial, práticas integrativas, vacinação e distribuição de preservativos.

Uso de solo – A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) emitiu 183 autorizações para instalação de tendas familiares para a festa de Réveillon na Orla da Capital.

Segundo o termo de compromisso previsto em edital, a montagem pode ser feita das 8h às 16h do dia 31 de dezembro, enquanto que a desmontagem precisa acontecer até as 8h do dia 1º de janeiro. O texto estabelece, ainda, que as tendas devem possuir tamanho máximo de 5×5 metros.

Segurança – A Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa preparou um esquema especial de segurança, com um efetivo de mais de 100 homens atuando no entorno do Busto de Tamandaré. Haverá policiamento preventivo a pé, equipes de motopatrulhamento e em viaturas. No policiamento aéreo, a Guarda contará com o trabalho de drones, além do serviço de Inteligência e do Ônibus de Monitoramento Itinerante.

Limpeza urbana – A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) vai mobilizar mais de 30 agentes para ações de varrição e coleta de resíduos durante a festa de Réveillon, no Busto de Tamandaré. Já na manhã da quarta-feira (1º), será executada a Operação Limpeza após os festejos.