Cagepa anuncia interrupção no abastecimento de água nesta sexta-feira

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) informou que o abastecimento de água será suspenso temporariamente em diversos bairros de Campina Grande e nas cidades de Pocinhos e Puxinanã nesta sexta-feira, 27 de dezembro.

A interrupção terá início às 8h e se estenderá até às 18h, quando o fornecimento será retomado de forma gradual.

De acordo com a Cagepa, a suspensão é necessária para a realização de manutenção no sistema de captação flutuante, essencial para garantir a regularidade do abastecimento.

Em Campina Grande, os bairros afetados incluem: Acácio Figueiredo, Aluízio Campos, Araxá, Bodocongó, Catolé, Cruzeiro, Dinamérica, Itararé, Jardim Borborema, Jardim 40, Jardim Paulistano, Liberdade, Malvinas, Mirante, Presidente Médici, Novo Bodocongó, Ramadinha, Ressurreição, Rocha Cavalcante, Rosa Cruz, Sandra Cavalcante, Santa Cruz, São Januário, Santa Rosa, Serrotão, Severino Cabral, Tambor, Três Irmãs, Velame, Vila Cabral de Santa Terezinha e José Pinheiro. Os distritos de São José da Mata e Galante também serão impactados.

Além disso, moradores das cidades de Pocinhos e Puxinanã devem se preparar para a interrupção do fornecimento.

Para mais informações, a Cagepa disponibiliza o telefone 115 e o WhatsApp (83) 8198-4495.